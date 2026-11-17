В Подмосковье запустили программу выхода на маркетплейсы Казахстана
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области запустил программу размещения товаров компаний Подмосковья на электронных торговых площадках Казахстана. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фонд профинансирует 75% стоимости комплексного пакета услуг на электронных торговых площадках Kaspi.kz и Ozon.kz.
«Для компаний, которые только начинают экспортировать, выход на зарубежные маркетплейсы связан с дополнительными затратами и оргвопросами. Наша задача – помочь предпринимателям проделать этот путь с профессиональной поддержкой, снизить финансовую нагрузку. Фонд берёт на себя 75% стоимости услуг, а компании получают комплексное сопровождение – от изучения рынка и подготовки товара до продвижения на торговой площадке», – пояснила Зиновьева.Программа рассчитана на компании без опыта экспортной деятельности. В пакет услуг входят анализ рынка, товарных категорий и конкурентов, расчёт юнит-экономики и формирование цены, организация перевозки, подготовка товара, упаковки и документов. Предусмотрено хранение продукции сроком до шести месяцев.
Условия участия и форма подачи заявки размещены на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области. Телефон для справок: +7 (495) 150-39-41.