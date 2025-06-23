В «Усадьбе Мураново» откроется выставка стеклянного искусства под открытым небом

23 июня 2025, 12:12

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

28 и 29 июня в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Пушкинском городском округе состоится пятая ежегодная выставка под открытым небом «Стекло на траве». Проект традиционно объединит художников по стеклу, работающих в разных техниках, и ценителей современного искусства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.