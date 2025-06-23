В «Усадьбе Мураново» откроется выставка стеклянного искусства под открытым небом
28 и 29 июня в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Пушкинском городском округе состоится пятая ежегодная выставка под открытым небом «Стекло на траве». Проект традиционно объединит художников по стеклу, работающих в разных техниках, и ценителей современного искусства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Свои работы представят как признанные мастера, так и начинающие авторы. Скульптуры, арт-объекты и инсталляции будут органично вписаны в ландшафт исторического парка, что позволит раскрыть эстетические и оптические свойства стекла: отражение, преломление и игру света. Посетители смогут наблюдать, как произведения искусства взаимодействуют с природной средой, меняясь в зависимости от освещения, времени суток и погодных условий.
28 июня в 12:30 и 15:30, а также 29 июня в 12:30 гости смогут принять участие в авторской экскурсии по выставке с куратором проекта — художником, кандидатом искусствоведения и ведущим научным сотрудником музея Еленой Догониной.
В программе также запланированы встречи с художниками, беседы о материалах и техниках, тематические мастер-классы и литературно-музыкальные выступления.
Подробности и билеты — на официальном сайте музея-заповедника «Усадьба Мураново».
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