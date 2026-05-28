В Подмосковье запустили производство субстанций для инновационных лекарств

28 мая 2026, 21:09

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На мощностях нового производственного комплекса ГК «ХимРар» в Подмосковье начали выпускать активные фармацевтические субстанции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Это позволит наладить полный цикл производства собственных инновационных лекарств для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ/СПИД, гепатита С, нарушений метаболизма и болезней центральной нервной системы.



Старт работе новой производственной площадки дали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Наша задача – заместить все активные фармсубстанции, которые используются в производимых в России лекарствах, и делать их внутри страны. Открытие этого производства – один из кирпичиков, которые позволят нам решить эту задачу. С 2020 года мы открыли 20 площадок, которые выпускают активные фармсубстанций. Уже сейчас больше 63% жизненно необходимых препаратов, продающихся на нашем рынке в госсекторе, мы можем изготавливать в нашей стране», – отметил Алиханов.