В Подмосковье запустили производство субстанций для инновационных лекарств
На мощностях нового производственного комплекса ГК «ХимРар» в Подмосковье начали выпускать активные фармацевтические субстанции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Это позволит наладить полный цикл производства собственных инновационных лекарств для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ/СПИД, гепатита С, нарушений метаболизма и болезней центральной нервной системы.
Старт работе новой производственной площадки дали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Наша задача – заместить все активные фармсубстанции, которые используются в производимых в России лекарствах, и делать их внутри страны. Открытие этого производства – один из кирпичиков, которые позволят нам решить эту задачу. С 2020 года мы открыли 20 площадок, которые выпускают активные фармсубстанций. Уже сейчас больше 63% жизненно необходимых препаратов, продающихся на нашем рынке в госсекторе, мы можем изготавливать в нашей стране», – отметил Алиханов.При реализации проекта компания «АФС-Технологии» воспользовалась поддержкой федерального Фонда развития промышленности – льготным займом на 205 млн рублей. На эти деньги закупили оборудование.
«Комплекс расположен в Химках. Инвестиции в реализацию проекта превысили полтора миллиарда рублей. Каждый год предприятие будет выпускать до 50 тонн активных фармсубстанций, что станет ещё одним шагом на пути импортозамещения и снижения зависимости от зарубежных поставок», – отметила Зиновьева.
На новой площадке будут производить субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании, в том числе ЭЛПИДА– инновационного препарата от ВИЧ-инфекции.