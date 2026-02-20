Жителям Московской области дали совет, как не переплачивать за воду

20 февраля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Отсутствие или неисправность счётчиков воды может привести к значительному увеличению стоимости услуг. Как сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, об этом жителям напомнили в Едином расчётном центре Подмосковья.