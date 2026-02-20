Жителям Московской области дали совет, как не переплачивать за воду
Отсутствие или неисправность счётчиков воды может привести к значительному увеличению стоимости услуг. Как сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, об этом жителям напомнили в Едином расчётном центре Подмосковья.
Чтобы избежать переплаты, специалисты центра посоветовали проверить счётчики воды.
Если они отсутствуют или находятся в нерабочем состоянии, к нормативу добавляется повышающий коэффициент. В случае с холодной водой он равен трём, с горячей – полутора.
Норматив с коэффициентом умножается на число зарегистрированных в помещении жильцов.
Во избежание подорожания услуг специалисты рекомендуют установить счётчики холодной и горячей воды; вовремя сделать поверку или заменить прибор учёта; передавать показания в рекомендованный срок. Тогда повышающий коэффициент начисляться не будет.
Уточнить всю информацию можно в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» ежедневно с 6:00 до 23:00; по телефону 8 (499) 444-01-00 каждый день с 8:00 до 22:00; в офисах расчётного центра.
Читайте также: