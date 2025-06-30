Стало известно, как снижение атмосферного давления может повлиять на самочувствие

30 июня 2025, 15:17

Врач Уланкина: Снижение атмосферного давления может ухудшить самочувствие

Фото: iStock/AlexStepanov

Снижение атмосферного давления в Москве может повлиять на самочувствие, особенно его ощутят гипотоники. Об этом предупредила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





Отмечается, что атмосферное давление в норме составляет 760 мм рт. ст. 30 июня барометры зафиксировали 728,3 мм рт. ст. По словам врача, здоровые люди не должны чувствовать никаких изменений.





«Если человек страдает артериальной гипотонией, симптомы могут усугубиться: появятся слабость, сонливость, головокружение. Чтобы поддержать нормальное кровообращение в новых условиях, сердце начинает работать интенсивнее, нагрузка на него повышается. Это может грозить осложнениями для людей с сердечными заболеваниями», — предупредила Уланкина в беседе с RT.

«У них появятся сонливость, усталость и апатия. Организм будет просить отдыха, потому что при понижении атмосферного давления он должен выровнять его. Поэтому в некоторых случаях поднимается артериальное давление», — отметил Кондрахин.