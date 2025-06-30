Стало известно, как снижение атмосферного давления может повлиять на самочувствие
Врач Уланкина: Снижение атмосферного давления может ухудшить самочувствие
Снижение атмосферного давления в Москве может повлиять на самочувствие, особенно его ощутят гипотоники. Об этом предупредила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Отмечается, что атмосферное давление в норме составляет 760 мм рт. ст. 30 июня барометры зафиксировали 728,3 мм рт. ст. По словам врача, здоровые люди не должны чувствовать никаких изменений.
«Если человек страдает артериальной гипотонией, симптомы могут усугубиться: появятся слабость, сонливость, головокружение. Чтобы поддержать нормальное кровообращение в новых условиях, сердце начинает работать интенсивнее, нагрузка на него повышается. Это может грозить осложнениями для людей с сердечными заболеваниями», — предупредила Уланкина в беседе с RT.
При этом у людей, страдающих мигренями, может усилиться головная боль. Кроме того, пониженное давление приводит к усилению боли в суставах и повышению вероятности осложнения хронических заболеваний.
В свою очередь врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Москве 24», что от пониженного атмосферного давления больше всего страдают гипертоники.
«У них появятся сонливость, усталость и апатия. Организм будет просить отдыха, потому что при понижении атмосферного давления он должен выровнять его. Поэтому в некоторых случаях поднимается артериальное давление», — отметил Кондрахин.
По его словам, в такие дни не стоит перегружать организм и дать себе возможность полениться и ничего не делать.