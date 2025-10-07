В Подмосковье запустили юридический онлайн-курс для будущих родителей
Минсоцразвития Московской области запустило бесплатный онлайн-курс для будущих родителей «Мама знает: юридический компас для новорождённого». Его можно найти на российской образовательной платформе Stepik, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Курс поможет разобраться во всех юридических аспектах регистрации новорождённого. В нём представлено пошаговое руководство по оформлению документов, положенных выплат. Есть раздел об именах», – рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.Курс адресован будущим мамам, которые хотят быть готовыми к появлению малыша и избежать бюрократических сложностей, а также папам, желающим помочь супруге оформить документы.
Практический курс длится всего час, но даёт всю необходимую информацию и ответы на самые частые вопросы молодых родителей. Пройти его можно по ссылке.