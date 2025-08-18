Водоснабжение в Московской области готовят к осенне-зимнему сезону
Масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения реализуется в Московской области. Некоторые работы завершат после начала отопительного сезона, но это не помешает вовремя дать тепло. Об этом доложил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.
Он сообщил, что всего в годовую госпрограмму вошло 150 мероприятий, общая стоимость которых составляет 55,3 млрд рублей.
«В этом году модернизируем 48 сетей водоснабжения, 51 ВЗУ, 37 сетей водоотведения, 11 очистных сооружений и три канализационно-насосные станции. Больше всего мероприятий — 19 — проводится в Истре, на втором месте Можайский округ (14 мероприятий), на третьем — Дмитровский (12), на четвёртом Одинцовский (11) и на пятом округ Солнечногорск (9)», — сказал Кирилл Григорьев.Кроме того, проводится большая работа по текущему ремонту, ликвидируются утечки на сетях. Особое внимание при этом уделяется муниципалитетам, где было больше всего аварий в прошлом году.
Кирилл Григорьев подчеркнул, что на пуск тепла работы на сетях водоснабжения не повлияют.