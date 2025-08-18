Водоснабжение в Московской области готовят к осенне-зимнему сезону

18 августа 2025, 14:05

оригинал Фото: istockphoto.com/Vladimir Zapletin

Масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения реализуется в Московской области. Некоторые работы завершат после начала отопительного сезона, но это не помешает вовремя дать тепло. Об этом доложил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.





Он сообщил, что всего в годовую госпрограмму вошло 150 мероприятий, общая стоимость которых составляет 55,3 млрд рублей.





«В этом году модернизируем 48 сетей водоснабжения, 51 ВЗУ, 37 сетей водоотведения, 11 очистных сооружений и три канализационно-насосные станции. Больше всего мероприятий — 19 — проводится в Истре, на втором месте Можайский округ (14 мероприятий), на третьем — Дмитровский (12), на четвёртом Одинцовский (11) и на пятом округ Солнечногорск (9)», — сказал Кирилл Григорьев.