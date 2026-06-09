Баскетболистки из Подмосковья заняли призовое место на Спартакиаде учащихся
Команда Московской области завоевала серебряную медаль XIII летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В финальном турнире представительницы Подмосковья встретились с соперницами из Санкт-Петербурга.
«Встреча завершилась со счётом 60:64 в пользу петербурженок. А третье место заняла команда Москвы», — говорится в сообщении.В пятёрку лучших спортсменок турнира включили подмосковную разыгрывающую Леонэль Мусину.
В сборную Московской области вошли воспитанницы спортшколы по игровым видам спорта «Спарта энд К» в Видном, баскетбольной спортшколы в Мытищах, а также спортшколы «Спартак» в Люберцах.
Ранее сообщалось, что подмосковная тхэквондистка Милана Бекулова завоевала серебряную медаль на турнире в Германии.