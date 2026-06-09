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Баскетболистки из Подмосковья заняли призовое место на Спартакиаде учащихся

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области завоевала серебряную медаль XIII летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



В финальном турнире представительницы Подмосковья встретились с соперницами из Санкт-Петербурга.

«Встреча завершилась со счётом 60:64 в пользу петербурженок. А третье место заняла команда Москвы», — говорится в сообщении.
В пятёрку лучших спортсменок турнира включили подмосковную разыгрывающую Леонэль Мусину.

В сборную Московской области вошли воспитанницы спортшколы по игровым видам спорта «Спарта энд К» в Видном, баскетбольной спортшколы в Мытищах, а также спортшколы «Спартак» в Люберцах.

Ранее сообщалось, что подмосковная тхэквондистка Милана Бекулова завоевала серебряную медаль на турнире в Германии.
Лев Каштанов

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