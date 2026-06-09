Баскетболистки из Подмосковья заняли призовое место на Спартакиаде учащихся

09 июня 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области завоевала серебряную медаль XIII летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





В финальном турнире представительницы Подмосковья встретились с соперницами из Санкт-Петербурга.





«Встреча завершилась со счётом 60:64 в пользу петербурженок. А третье место заняла команда Москвы», — говорится в сообщении.