В Подмосковье зарегистрировали более 11 тыс. домашних животных с начала марта

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С марта в Подмосковье вступили в силу изменения в закон об обязательной регистрации домашних животных. Теперь владельцы незарегистрированных собак несут административную ответственность, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Видим большой отклик от владельцев – с начала весны к нам обратились хозяева более 11,8 тысяч домашних питомцев. Преимущественно, на процедуру приводят собак – зарегистрировали свыше 11,7 тысяч и еще около 80 кошек. Ветеринарный врач проводит общий осмотр питомца, вносит данные о нем в единый региональный Реестр, также указывает информацию о владельце и его контакты», - уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Как пояснили в Минсельхозе региона, регистрация облегчает поиск животного в случае его потери — каждому питомцу присваивается уникальный номер с данными владельца. Также она позволяет официально подтвердить право собственности.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Процедура бесплатна и проводится в государственных ветучреждениях или мобильных ветеринарных пунктах, дежурящих по области до осени. Расписание и адреса их работы опубликованы на сайте ведомства.
Для регистрации животное должно быть чипировано. Если микрочипа нет, его установка оплачивается отдельно — по доступной цене. Если чип уже установлен, повторное введение не требуется. Записаться на процедуру можно через портал госуслуг.
За несвоевременную регистрацию предусмотрен штраф по статье 8.52 КоАП РФ — от 1500 до 3000 рублей. Государственные инспекторы Минсельхоза будут проводить проверки в парках и общественных местах с помощью сканеров для считывания чипов. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном — штраф.
Закон об обязательной регистрации домашних животных действует с сентября 2023 года, однако до недавнего времени носил рекомендательный характер. С начала его действия в регионе было зарегистрировано более 28,2 тысячи питомцев.
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