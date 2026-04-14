В Подмосковье завершают строительство трёх медучреждений по Народной программе
Две новые поликлиник и подстанция скорой помощи откроются скоро в трёх округах Московской области. Медучреждения построили по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Народная программа формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов.
Современные поликлиники откроют в Ногинске и Домодедове. Первая из них рассчитана на обслуживание за смену 350 взрослых и 150 детей. Сейчас объект оснащают медтехникой. Приём начнётся 1 июня.
«Здесь будут предоставлять все основные виды амбулаторно-поликлинической помощи. Кроме того, откроется онкологический центр, центр диспансеризации участников специальной военной операции и дневной стационар», — рассказал глава фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Владимир Хватов.Домодедовская поликлиника будет работать на территории жилого комплекса «Прибрежный парк». Там за одну смену смогут получить помощь более 200 пациентов всех возрастов.
Кроме того, к открытию готовится построенная в посёлке Михнево округа Ступина подстанция скорой помощи на пять бригад.
Всего по Народной программе «Единой России» в Московской области за последние пять лет построили около 60 медучреждений.
Сейчас по всех приёмных партии ведётся сбор предложений для новой Народной программы. Кроме того, свои инициативы можно переслать через сайт естьрезультат.рф.