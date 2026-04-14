В Подмосковье завершают строительство трёх медучреждений по Народной программе

14 апреля 2026, 16:38

Две новые поликлиник и подстанция скорой помощи откроются скоро в трёх округах Московской области. Медучреждения построили по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Народная программа формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов.



Современные поликлиники откроют в Ногинске и Домодедове. Первая из них рассчитана на обслуживание за смену 350 взрослых и 150 детей. Сейчас объект оснащают медтехникой. Приём начнётся 1 июня.





«Здесь будут предоставлять все основные виды амбулаторно-поликлинической помощи. Кроме того, откроется онкологический центр, центр диспансеризации участников специальной военной операции и дневной стационар», — рассказал глава фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Владимир Хватов.