Воробьёв анонсировал открытие детской поликлиники в Чехове в будущем году

14 октября 2025, 15:51

оригинал Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства детской поликлиники на 500 посещений в смену в Чехове. Её откроют для пациентов в 2026 году.





Строительство медучреждения на улице Мира стартовало в конце 2023-го. Ввести его в эксплуатацию планировали раньше, но из-за недобросовестного подрядчика сроки пришлось сдвинуть. Сейчас на объект вышел новый подрядчик.

«Хочу доложить нашим жителям, что детская поликлиника на улице Мира, у которой были проблемы, сегодня имеет генерального подрядчика. Наша цель – сделать современное медучреждение. К концу года строительная часть будет завершена. Для этого есть финансирование, проектные решения и рабочие на объекте. Второе – это наполнение оборудованием. Его здесь будет достаточно, чтобы наши дети получали всё самое современное и технологичное. Уверен, что оно своевременно прибудет на объект», – подчеркнул Воробьёв.

«Она очень востребована и очень удобно расположена. Уверен, что главврач позаботится, чтобы здесь были все необходимые медики – и педиатры, и узкие специалисты. Ведь подобрать команду – не менее сложная и важная задача, чем построить поликлинику», – сказал губернатор.

