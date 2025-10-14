Воробьёв анонсировал открытие детской поликлиники в Чехове в будущем году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства детской поликлиники на 500 посещений в смену в Чехове. Её откроют для пациентов в 2026 году.
Строительство медучреждения на улице Мира стартовало в конце 2023-го. Ввести его в эксплуатацию планировали раньше, но из-за недобросовестного подрядчика сроки пришлось сдвинуть. Сейчас на объект вышел новый подрядчик.
«Хочу доложить нашим жителям, что детская поликлиника на улице Мира, у которой были проблемы, сегодня имеет генерального подрядчика. Наша цель – сделать современное медучреждение. К концу года строительная часть будет завершена. Для этого есть финансирование, проектные решения и рабочие на объекте. Второе – это наполнение оборудованием. Его здесь будет достаточно, чтобы наши дети получали всё самое современное и технологичное. Уверен, что оно своевременно прибудет на объект», – подчеркнул Воробьёв.
Он поставил задачу открыть поликлинику в первом полугодии 2026-го.
«Она очень востребована и очень удобно расположена. Уверен, что главврач позаботится, чтобы здесь были все необходимые медики – и педиатры, и узкие специалисты. Ведь подобрать команду – не менее сложная и важная задача, чем построить поликлинику», – сказал губернатор.Площадь здания превышает 8,6 тыс. квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Там появятся отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты уролога-андролога, эндокринолога, дерматолога, аллерголога, офтальмолога, вакцинопрофилактики, а также рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, комнаты здорового ребёнка и детские уголки.
В новую поликлинику перейдут врачи из действующих медучреждений. Старая поликлиника на улице Пионерской и два педиатрических подразделения на улицах Гагарина и Земской не соответствуют современным стандартам оказания медпомощи.
«Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, но с учётом потребностей населения в среднем в день сможем принять порядка 800 детей. Здесь откроют блок здорового ребёнка. Это вся профилактическая медицина, огромная диагностическая база. По всем этим профилям у нас уже есть необходимое число специалистов, которые перейдут из старой поликлиники в новое, красивое здание. Это очень важно как для маленьких пациентов, так и для персонала», – сказал главврач Чеховской больницы Андрей Попов.Сегодня готовность детской поликлиники – 62%.
В этом году в Подмосковье в рамках госпрограммы уже открыли новые поликлиники в Котельниках, Ленинском и селе Ромашково Одинцовского городского округа. До конца года в планах – сдать медучреждения Пушкинском, Богородском и Люберцах. Запустить их планируют в первом квартале 2026-го.