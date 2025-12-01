В Подмосковье зимой будет работать 45 катков с искусственным льдом

01 декабря 2025, 18:58

оригинал Фото: me/vorobiev_live

В Московской области открыли зимний сезон. В регионе будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.





Среди открывающихся катков – пять новых: в Дмитрове, Воскресенске, Звёздном городке, Власихе и Краснознаменске. Площадки, где лёд будет натуральный, откроют позже, когда установится минусовая температура воздуха.



Фото: me/vorobiev_live





«На выходных уже заработали первые четыре катка – у кинотеатра «Искра» в Ленинском округе, на стадионе «Зоркий» в Красногорске, в деревне Сколково в Одинцовском округе, а также на территории спорткомплекса «Черноголовка». Еще 28 открыли 1 декабря. Остальные 13 катков запустим до конца месяца», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.