В Подмосковье зимой будет работать 45 катков с искусственным льдом
В Московской области открыли зимний сезон. В регионе будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
Среди открывающихся катков – пять новых: в Дмитрове, Воскресенске, Звёздном городке, Власихе и Краснознаменске. Площадки, где лёд будет натуральный, откроют позже, когда установится минусовая температура воздуха.
«На выходных уже заработали первые четыре катка – у кинотеатра «Искра» в Ленинском округе, на стадионе «Зоркий» в Красногорске, в деревне Сколково в Одинцовском округе, а также на территории спорткомплекса «Черноголовка». Еще 28 открыли 1 декабря. Остальные 13 катков запустим до конца месяца», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.По словам главы региона, все места для катания будут комфортными и безопасными – с прокатом инвентаря, тёплыми раздевалками, шкафчиками для хранения вещей, воздушными сушками для ботинок и музыкой. Забронировать сеанс можно на портале «Спорт Подмосковья» или через приложение «Добродел».