В Подмосковье значительно выросла выявляемость рака груди на нулевой стадии

27 мая 2026, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выявляемость злокачественных новообразований молочных желез на нулевой стадии увеличилась в Московской области на 18% с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Рак груди, выявленный на нулевой стадии, когда злокачественные клетки ещё не проникли в другие ткани железы, эффективно лечится в 100% случаев.





«Мы проводим большую работу, чтобы выявлять рак груди как можно раньше. Все жительницы Подмосковья старше 40 лет могут сами записаться на маммографию. В Центрах амбулаторной онкопомощи регулярно проводятся дни открытых дверей, а учреждения оснащаются современным диагностическим оборудованием. Все это позволило увеличить выявлялись рака груди на нулевой стадии с начала года на 18%», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.