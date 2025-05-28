Росгвардейцы организовали для кадетов из подольской школы экскурсию в монастырь
Экскурсию в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь организовали сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны для кадетов гвардейского класса школы №18 имени Подольских курсантов, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Юные гвардейцы узнали историю расположенного в Истре монастыря, который был основан в XVII веке по инициативе патриарха Никона и царя Алексея Михайловича Тишайшего», — говорится в сообщении.Ребята прикоснулись к православным святыням. А по окончании экскурсии пообедали в монастырской трапезной.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали в Воскресенске 25-летнего местного жителя, с апреля находящегося в федеральном розыске за совершённое преступление.