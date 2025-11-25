В подмосковные больницы поступило более 310 мониторов состояния пациентов

25 ноября 2025, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В больницы Московской области с начала года поступило 315 единиц современного медицинского оборудования для мониторинга состояния больных. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Такая медтехника позволяет отслеживать в режиме реального времени основные жизненные показатели человека – артериальное давление, уровень кислорода в крови, пульс, температуру тела и другие параметры.

«Всего с начала года в медучреждения региона закуплено 315 мониторов пациента более чем на 250 млн рублей. Техника поступила в Видновский, Коломенский, Московский областной и Щёлковский перинатальные центры, а также Долгопрудненскую, Королёвскую, Луховицкую и другие больницы», – рассказал зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.