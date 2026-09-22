В подмосковные больницы с начала года поступило 18 рентген-аппаратов «С-дуга»

22 сентября 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медучреждения Подмосковья поступило новое медицинское оборудование, которое используется во время хирургических операций – рентген-аппараты типа «С-дуга». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Аппараты позволяют получать изображения прямо во время операции и контролировать ход медицинских манипуляций.

«С-дуга» помогает врачам проводить вмешательства с постоянным рентгенологическим контролем и получать изображения в разных проекциях без необходимости менять положение пациента. Оборудование применяют в травматологии, ортопедии, хирургии, урологии, кардиологии. С начала года в больницы Московской области поступило 18 рентген-аппаратов типа «С-дуга» общей стоимостью 214 миллионов рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«С-дуга» поступила к нам в операционную нейрохирургического отделения. Аппарат используют при проведении оперативных вмешательств на позвоночнике. Это лечение переломов позвоночника, грыж позвоночника, болевого синдрома, а также проведение блокад. Рентгенологический контроль позволяет проводить сложные вмешательства с высокой точностью и минимальными рисками для пациента», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.