В подмосковные больницы с начала года закупили более 20 современных микроскопов

06 октября 2025, 13:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинские организации Московской области получили 22 новых микроскопа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Эти приборы применяют при проведении микрохирургических операций в офтальмологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии, а также для лабораторной диагностики.







«Микроскопы позволяют врачу получить детальное изображение с многократным увеличением, что важно для эффективного оперативного лечения. Кроме того, микроскопы используют для лабораторных исследований. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 22 микроскопа более чем на 410 млн рублей. До конца года установим ещё один», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Поступление в наш Институт новых микроскопов сыграло огромную роль в повышении качества медицинской помощи. Замена старого оборудования на технологичные и современные модели расширяет наши возможности не только в диагностике. Это и позволяет специалистам проводить самые сложные операции на высоком уровне», – пояснил главврач МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Евгений Тюхменев.