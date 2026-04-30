В Подмосковье с начала года подали более 20 тысяч онлайн-заявок на соцпомощь
Более 20 тысяч заявлений на получение государственной социальной помощи подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингоусправления.
На социальную помощь могут претендовать люди с низкими доходами, относящиеся к ряду категорий, в числе которых пенсионеры, малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане и др.
«Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Поддержка», рубрике «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.Срок оказания услуги составляет 22 рабочих дня.
Ранее сообщалось, что на госпортале Московской области оптимизировали услугу по проверке вида использования земли.