В Подмосковье с начала года подали более 20 тысяч онлайн-заявок на соцпомощь

30 апреля 2026, 10:17

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Более 20 тысяч заявлений на получение государственной социальной помощи подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингоусправления.





На социальную помощь могут претендовать люди с низкими доходами, относящиеся к ряду категорий, в числе которых пенсионеры, малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане и др.





«Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Поддержка», рубрике «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.