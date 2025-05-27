В подмосковных библиотеках отметили День славянской письменности и культуры

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
С 22 по 25 мая в подмосковных библиотеках прошла культурно-просветительская акция «Да будет слово явлено», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. В рамках акции состоялось свыше 400 мероприятий, участие в которых приняли более 3 тысяч посетителей библиотек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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Дайана Хусинова