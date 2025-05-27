В подольском парке Талалихина проведут фестиваль «Город профессий»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Областной фестиваль «Город профессий» состоится в парке имени В. Талалихина и Детском парке Подольска 1 июня — в День защиты детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участниками мероприятий станут также сотрудники окружных домов культуры, библиотек, различные творческие коллективы.«Для юных посетителей парков будут организованы викторины и квесты, мастер-классы, игры конкуры, а также театрализованные постановки и мульт-концерт. А старшеклассников ждут профориентационные активности, в которых примут участие студенты образовательных учреждений округа», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В администрации округа также рассказал, что в субботу, 31 мая, в парке Талалихина состоится первое бесплатное занятие по йоге. Оно начнётся в 10 утра и будет проходить на поляне справа от сцены.
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