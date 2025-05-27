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В подольском парке Талалихина проведут фестиваль «Город профессий»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Областной фестиваль «Город профессий» состоится в парке имени В. Талалихина и Детском парке Подольска 1 июня — в День защиты детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для юных посетителей парков будут организованы викторины и квесты, мастер-классы, игры конкуры, а также театрализованные постановки и мульт-концерт. А старшеклассников ждут профориентационные активности, в которых примут участие студенты образовательных учреждений округа», — говорится в сообщении.
Участниками мероприятий станут также сотрудники окружных домов культуры, библиотек, различные творческие коллективы.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В администрации округа также рассказал, что в субботу, 31 мая, в парке Талалихина состоится первое бесплатное занятие по йоге. Оно начнётся в 10 утра и будет проходить на поляне справа от сцены.

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Глава Ступина Мужальских поздравил выпускников с окончанием учёбы
27 мая 2025, 12:00

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

Последний звонок прозвенел для учеников выпускных классов в школах городского округа Ступино. Ребят поздравил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поздравляю с «Последним звонком»! В этом году в нашем муниципалитете со школой прощаются 459 одиннадцатиклассников. Среди ребят около 100 претендентов на золотые и серебряные медали. (…) Желаю успешно сдать экзамены, идти только вперед и не останавливаться на достигнутом! Пусть ваши мечты станут реальностью», — сказал Сергей Мужальских.
Он добавил, что в округе уделяется большое внимание сфере образования, повышению качества знаний и престижа окружных учебных заведений.

В ступинской школе №9 в этом году 57 выпускников. Это уже двенадцатый выпуск для школы и первый, который провели в новом учебном корпусе, построенном при поддержке губернатора региона.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

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Долголетам Павловского Посада рассказали о распространённых схемах мошенничества
27 мая 2025, 11:22

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую беседу на тему «Осторожно — мошенники!» провели полицейские для членов клуба «Активное долголетие» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские рассказали пожилым людям об основных приёмах, который используют мошенники, чтобы обмануть жертву, а также напомнили, что ни в коем случае нельзя передавать телефону конфиденциальную информацию: реквизиты банковских карт, личные данные и пр. Кроме того, нельзя совершать никакие финансовые операции по указаниям незнакомых людей, кем бы они ни представлялись», — говорится в сообщении.
Специалисты также рассказали, сколько случаев телефонного мошенничества было зафиксировано на территории округа. После беседы всем участникам мероприятия вручили тематические памятки.

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К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё более 4,2 тыс. камер
27 мая 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО (кадр из видео)

Свыше 4,2 тыс. камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области с начала текущего года. Теперь общее число камер превышает 153 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Видеокамеры «Безопасного региона» устанавливают на подъездах многоквартирных домов, в общественном транспорте, в парках, у магазинов, на дорогах и перекрёстках, а также рядом со школами, детскими садами, игровыми площадками и в других общественных местах», — говорится в сообщении.
Система «Безопасный регион» помогает следить за порядком в Подмосковье, выявлять и предупреждать различные правонарушения. В систему интегрирован искусственный интеллект, который позволяет следить за чистотой во дворах, выявляет незаконную торговлю и бездомных животных.

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В одинцовском ЖК «Рублёвский Квартал» ввели в эксплуатацию два дома
27 мая 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две новостройки на 614 квартир в составе жилого комплекса «Рублёвский Квартал» в селе Лайково Одинцовского округа получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В эксплуатацию введены корпуса №58 и №59 второй очереди строительства. Это здания высотой от трёх до восьми этажей, там расположены 614 квартир общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Квартиры в разных форматах — от студий до четырёхкомнатных. Все они будут передаваться собственникам с чистовой отделкой», — говорится в сообщении.
Вход в подъезды расположен на уровне земли. В холлах есть помещения для хранения велосипедов и колясок. А на первом этаже домов находятся индивидуальные кладовые.

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Росгвардейцы задержали в Раменском мужчину с мефедроном
27 мая 2025, 10:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Раменском 30-летнего местного жителя со свёртками с наркотиками, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Экипаж Росгвардии проезжал по лице Железнодорожная. Сотрудники обратили внимание на подозрительного мужчину, который, заметив служебную машину, выкинул что-то в кусты. Росгвардейцы остановили мужчину для проверки документов, и в ходе беседы он признался, что попытался избавиться от свёртков с наркотиками, которые распространяются через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что вещество в свёртках является мефедроном. Общая масса наркотика составила 9,9 грамма. Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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