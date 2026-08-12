В подмосковных ДК проведут акцию ко Дню Государственного флага
В домах культуры Подмосковья с 21 по 28 августа будет проходить областная сетевая акция «Цвета России». Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона, мероприятия приурочены ко Дню Государственного флага.
Для жителей подготовят творческие, познавательные, концертные и игровые программы.
«Основные форматы акции – мастер-классы и творческие мастерские. Участники будут создавать флаги, открытки, браслеты и другие работы в цветах российского триколора. В ДК также пройдут выставки, викторины и квизы, концерты, флешмобы, игровые программы. Будут организованы тематические фотозоны, посвящённые празднику», – отметили в министерстве.
Так, в Центре культуры и искусств «Тучково» Рузского муниципального округа пройдёт акция «Арт-Триколор». Гости создадут своими руками флаг, распишут стаканчики в цветах триколора.
В Центре культурного развития «Яхромский» Дмитровского муниципального округа участники смогут проверить знания о цветах российского флага и присоединиться к флешмобу.
Творческие и интерактивные программы подготовят Люберецкий дворец культуры и Дворец культуры имени Г. Конина муниципального округа Егорьевск.
Более полный список праздничных мероприятий доступен на сайте.
Узнать программу, дату и время проведения мероприятий жители могут в учреждениях культуры по месту жительства.