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В подмосковных ДК проведут акцию ко Дню Государственного флага

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В домах культуры Подмосковья с 21 по 28 августа будет проходить областная сетевая акция «Цвета России». Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона, мероприятия приурочены ко Дню Государственного флага.



Для жителей подготовят творческие, познавательные, концертные и игровые программы.

«Основные форматы акции – мастер-классы и творческие мастерские. Участники будут создавать флаги, открытки, браслеты и другие работы в цветах российского триколора. В ДК также пройдут выставки, викторины и квизы, концерты, флешмобы, игровые программы. Будут организованы тематические фотозоны, посвящённые празднику», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Так, в Центре культуры и искусств «Тучково» Рузского муниципального округа пройдёт акция «Арт-Триколор». Гости создадут своими руками флаг, распишут стаканчики в цветах триколора.

В Центре культурного развития «Яхромский» Дмитровского муниципального округа участники смогут проверить знания о цветах российского флага и присоединиться к флешмобу.

Творческие и интерактивные программы подготовят Люберецкий дворец культуры и Дворец культуры имени Г. Конина муниципального округа Егорьевск.

Более полный список праздничных мероприятий доступен на сайте.

Узнать программу, дату и время проведения мероприятий жители могут в учреждениях культуры по месту жительства.
Лора Луганская

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