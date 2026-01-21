Завод по производству стеклопакетов в Наро-Фоминске построили почти на треть
Строительство производственно-складского здания оконного завода «ПКП Пластик» продолжается в посёлке Атепцево Наро-Фоминского городского округа. В настоящее время объект готов на 30%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Общий объём инвестиций в проект составляет 160 миллионов рублей.
«Сейчас на объекте готов фундамент и каркас из металлоконструкций. Строительство планируется завершить в третьем квартале текущего года», — говорится в сообщении.На заводе будут производить стеклопакетов для ПВХ- и алюминиевых рам. Благодаря введению новых мощностей общий объём производства компании возрастёт вдвое — с 90 до 180 тысяч квадратных метров изделий в год.