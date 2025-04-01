В подмосковных лесах на месяц раньше зацвели краснокнижные первоцветы

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В лесах Московской области почти на месяц раньше обычного зацвели хохлатки, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Это растения с очень коротким вегетационным периодом, приходящимся на самое благоприятное время года.
«Растение выходит на свет сразу после таяния снега, цветёт и даёт семена. Затем надземная часть отмирает, а клубень уходит на покой до следующей весны. В России эти первоцветы называют хохлатками. А из-за того, что на цветках у них имеется шпорец, похожий на хохолок на голове жаворонка, род этих растений назвали Corydalis, что в переводе с греческого означает «жаворонок», – рассказали в ведомстве.В некоторых регионах хохлаток очень мало, поэтому они занесены в местные Красные книги. Так, хохлатка полая числится в Красной книге Московской области.
«Все первоцветы – уязвимые растения. Срывая цветущие побеги, человек отнимает у растений силы, обеспечивающие их выживание до следующей весны. Их популяция постепенно деградирует и может за несколько лет исчезнуть. От этого пострадают шмели, бабочки и пчёлы, которые просыпаются ранней весной. Без них ухудшится состояние и других растений, которым нужны опылители», – отметили в подмосковном Комлесхозе.Там подчеркнули, что рвать первоцветы нельзя, так как в природе их осталось очень мало. Сорванный цветок уже не даст семян, а новые цветы не вырастут.
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Лора Луганская