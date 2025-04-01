В подмосковных лесах на месяц раньше зацвели краснокнижные первоцветы

Реконструкцию Образовательного центра №2 проведут в Ивантеевке, кроме того, к учебному заведению пристроят корпус на 350 учеников. Подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.