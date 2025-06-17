В подмосковных лесах за длинные выходные провели более 1,1 тыс. патрулирований

17 июня 2025, 19:47

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана подмосковного Комлесхоза вместно с сотрудниками полиции и МЧС за праздничные выходные провела более 1,1 тыс. патрулирований. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.







«За время длинных выходных, с 9 по 15 июня, было проведено 1136 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 43 нарушения лесного законодательства. По ним составлено 25 протоколов об административных правонарушениях. В основном речь идёт о нарушении правил пожарной безопасности в лесах – их зафиксировано 20», – рассказал руководитель ведомства Алексей Ларькин.