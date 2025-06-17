В подмосковных лесах за длинные выходные провели более 1,1 тыс. патрулирований

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана подмосковного Комлесхоза вместно с сотрудниками полиции и МЧС за праздничные выходные провела более 1,1 тыс. патрулирований. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.



«За время длинных выходных, с 9 по 15 июня, было проведено 1136 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 43 нарушения лесного законодательства. По ним составлено 25 протоколов об административных правонарушениях. В основном речь идёт о нарушении правил пожарной безопасности в лесах – их зафиксировано 20», – рассказал руководитель ведомства Алексей Ларькин.
В Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Размер штрафа для физических лиц может достигать 60 тыс. рублей; для должностных лиц – 110 тыс. рублей; для юрлиц – 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Обнаружив лесной пожар, он должны немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб «112» и принять посильные меры по тушению огня до прибытия пожарных подразделений.

О фактах поджогов или захламления лесов необходимо незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0