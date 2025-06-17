В подмосковных лесах за длинные выходные провели более 1,1 тыс. патрулирований
Лесная охрана подмосковного Комлесхоза вместно с сотрудниками полиции и МЧС за праздничные выходные провела более 1,1 тыс. патрулирований. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«За время длинных выходных, с 9 по 15 июня, было проведено 1136 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 43 нарушения лесного законодательства. По ним составлено 25 протоколов об административных правонарушениях. В основном речь идёт о нарушении правил пожарной безопасности в лесах – их зафиксировано 20», – рассказал руководитель ведомства Алексей Ларькин.В Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Размер штрафа для физических лиц может достигать 60 тыс. рублей; для должностных лиц – 110 тыс. рублей; для юрлиц – 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.
Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Обнаружив лесной пожар, он должны немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб «112» и принять посильные меры по тушению огня до прибытия пожарных подразделений.
О фактах поджогов или захламления лесов необходимо незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления.