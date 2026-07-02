На Камчатке сотрудницу больницы отдадут под суд за браслет умершей пациентки

02 июля 2026, 09:02

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В прокуратуре Камчатского края сообщили, что в Петропавловске-Камчатском суд рассмотрит дело 54-летней сестры-хозяйки одной из местных больниц. По версии следствия, женщина забрала золотой браслет пациентки, скончавшейся в реанимации. Об этом сообщает «Лента.ру».