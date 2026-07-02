На Камчатке сотрудницу больницы отдадут под суд за браслет умершей пациентки
В прокуратуре Камчатского края сообщили, что в Петропавловске-Камчатском суд рассмотрит дело 54-летней сестры-хозяйки одной из местных больниц. По версии следствия, женщина забрала золотой браслет пациентки, скончавшейся в реанимации. Об этом сообщает «Лента.ру».
Следователи считают, что в мае сотрудница заметила украшение на полу реанимационной палаты. В тот момент рядом никого не оказалось, и она положила браслет в карман. Позже, как полагает следствие, фигурантка попросила прохожего отнести украшение в ломбард. За него удалось выручить 5 тысяч рублей. Сумму ущерба оценили более чем в 32 тысячи рублей. Женщине вменяют кражу. Она признала вину и объяснила свой поступок долгами. Ущерб фигурантка уже возместила.
В подобных случаях личные вещи пациентов, особенно находящихся в тяжелом состоянии или умерших, подлежат обязательному учету и передаче родственникам либо законным представителям. Для медицинских учреждений такие ситуации считаются не только возможным уголовным нарушением, но и серьезным репутационным риском.
Даже если имущество было найдено без свидетелей и не находилось непосредственно у владельца в момент обнаружения, присвоение такой вещи может квалифицироваться как кража. При этом возмещение ущерба и признание вины могут быть учтены судом как смягчающие обстоятельства, но не освобождают от ответственности.
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