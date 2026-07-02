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Две школьницы пропали в российском регионе

В Туве ищут двух 13-летних девочек, пропавших 1 июля
Фото: iStock/blinow61

В Туве ведутся поиски двух 13-летних девочек — Амины Назын и Айланы Шомбун, пропавших вечером 1 июля. Об этом сообила пресс-служба МВД по республике в своем телеграм-канале.



Подростки вышли из домов на улицах Буренской и Листвянка около 18:00 и до сих пор не вернулись. Местом их частого пребывания является территория школы №12 в Кызыле.

Ранее девочки никогда не уходили без предупреждения родителей. В ходе поисков появилась информация о том, что они могли находиться на берегу реки Енисей в районе дома №28 по улице Колхозной.

Поисковые мероприятия продолжаются. Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, сообщить в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае разыскивают мать с пятилетней дочерью, которая ушли из дома в Ачинске.

Лидия Пономарева

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