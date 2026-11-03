В подмосковных лесах завершили комплекс противопожарных мероприятий
Работы по противопожарному обустройству лесов в этом году завершены. Филиалы Мособллеса выполнили их полностью, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Все мероприятия государственного задания проведены в установленные сроки.
«Профилактика – главный щит леса от пожара. Своевременное выполнение комплекса противопожарных мероприятий повышает готовность лесного фонда к пожароопасному сезону, снижает риски возникновения и распространения огня, позволяет держать ситуацию с лесными пожарами под контролем», – пояснил председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.По данным ведомства, приведены в порядок почти 285 километров лесных дорог. Создано и прочищено без малого 5700 километров минерализованных полос. Обновлено 569 шлагбаумов. В лесах установлено и отремонтировано 546 билбордов и аншлагов, благоустроено 895 мест отдыха.
Как пояснили в ведомстве, приведённые в порядок дороги сокращают время подъезда к очагу возгорания. Минерализованные полосы создают барьер на пути низового огня, а обновлённые шлагбаумы, билборды и аншлаги помогают ограничить пребывание людей в лесу в пожароопасный период, напоминают правила безопасности. Благоустроенные места отдыха снижают риск стихийных стоянок и неконтролируемого разведения костров.
В Комлесхозе назвали безопасность подмосковных лесов результатом планомерной профилактической работы, которая проводится в течение всего года.