В подмосковных Луховицах выставили на торги участок под коммерческий объект
ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Луховицах Московской области. В состав лота входят земельный участок площадью 0,25 га и здание площадью 109,6 м². Объект можно использовать для размещения коммерческого бизнеса. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.
Прием заявок на участие в аукционе — до 22 декабря.
Имущество расположено на берегу реки Чёрная по адресу: улица Пушкина, дом 19. В шаговой доступности — швейная фабрика, ярмарочная площадь, Администрация округа, Аллея славы, стадион «Спартак» и жилая застройка. В соседних кварталах работают музей, кафе, торговые центры. До Голубых озёр с пляжами — 2,2 км.
Остановка общественного транспорта и автовокзал — в 220 метрах, до железнодорожного вокзала — 600 метров. До трассы М-5 «Урал» — около 2 км, до Коломны — 16 км, до МКАД — 122 км.
ДОМ.РФ продолжает вовлекать в оборот неиспользуемое федеральное имущество в Подмосковье. В сентябре в Истре инвестор выкупил участок под торгово-развлекательный комплекс за 12,78 млн рублей.
В апреле имущественный комплекс в Люберцах продали за 30,88 млн рублей, а в марте участок в поселке Лесной передали инвестору за 624,37 млн рублей.
