В подмосковных Луховицах выставили на торги участок под коммерческий объект

09 декабря 2025, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Луховицах Московской области. В состав лота входят земельный участок площадью 0,25 га и здание площадью 109,6 м². Объект можно использовать для размещения коммерческого бизнеса. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.