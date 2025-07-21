Воробьёв: оперативность позволяет минимизировать последствия ливня в Подмосковье
В Подмосковье за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков. Аварийные и коммунальные службы ликвидируют последствия сильного дождя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК «Автодор» и МЧС работают в усиленном режиме. Задача – как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность. С подтопленных участков откачивают воду, устраняют порывы сетей водоснабжения и водоотведения, проверяют состояние ливнёвых стоков и дорог», – написал глава региона в своём ТГ-канале.По словам Воробьёва, сложности наблюдаются на территории жилого комплекса «Гусарская Баллада» в Одинцове, в Красногорске около ЖК «Тетрис» и в подземном тоннеле на стации МЦД-2 Павшино», в Октябрьском проезде в Люберцах, в Химках на улицах Лавочкина, Панфилова, а также на Новокуркинском шоссе. Как отметил губернатор, везде уже начали откачивать воду.
«В Наро-Фоминске из-за сильных дождей размыт участок дороги через ручей. Дорожники приступили к ремонту. Сегодня уложат железобетонные трубы и засыплют их щебнем. Полностью дорогу планируют восстановить за два дня. На время работ через ручей организовали временную переправу», – отметил Андрей Воробьёв.Он добавил, что работу на местах координируют главы городских и муниципальных округов, работает спецтехника. Оперативность и слаженная работа позволяют минимизировать последствия непогоды.