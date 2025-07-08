В подмосковных Вербилках снесли обветшавший одноэтажный дом на восемь квартир
Одноэтажный деревянный восьмиквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Вербилки Талдомского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома, расположенного по адресу: Полевая улица, 9, составляла около 180 квадратных метров. Из-за износа конструкций дом стал непригоден для проживания и был признан аварийным. Жильцов оттуда расселили, а здание включили с список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Во втором квартале текущего года аварийное здание снесли. В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.