В подмосковное село Старое провели магистральный газ

07 апреля 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Газораспределительные сети протяжённостью около трёх с половиной километров построили специалисты Мособлгаза в селе Старое округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Старое стало седьмым населённым пунктом, газифицированным с начала текущего года по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».





«Теперь жители более 100 домов могут подключиться к магистральному газу. В рамках президентской программы «Социальная газификация» до границ участков трубы проводят бесплатно», — говорится в сообщении.