В подмосковное село Старое провели магистральный газ
Газораспределительные сети протяжённостью около трёх с половиной километров построили специалисты Мособлгаза в селе Старое округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Старое стало седьмым населённым пунктом, газифицированным с начала текущего года по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».
«Теперь жители более 100 домов могут подключиться к магистральному газу. В рамках президентской программы «Социальная газификация» до границ участков трубы проводят бесплатно», — говорится в сообщении.В компании отметили, что попасть в президентскую программу могут только зарегистрированные домовладения. Для получения официального адреса владельцы могут обратиться в МФЦ или подать заявление в онлайн-формате в Росреестр.