В подмосковной Балашихе строят ЖК «Пехра» — здесь же поселили сфинкса Кекса
В городском округе Балашиха продолжают строить ЖК «Пехра». Проект реализует ГК «Гранель». Сейчас на площадке рабочие ведут остекление в корпусе № 8, а в корпусе № 8.1 полностью завершили монолитные работы. Об этом сообщило Министерство жилищной политики Московской области.
Жилой комплекс «Пехра» занимает территорию 36 гектаров. Он расположен в восьми километрах от МКАД, рядом с Щелковским шоссе. В шаговой доступности — Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка.
В комплексе уже построили девять корпусов на 7 922 квартиры. Открыли школу на 1 500 учеников, три муниципальных детских сада — один отдельно стоящий на 350 мест и два встроенно-пристроенных для 130 и 120 малышей. А еще начали работать две поликлиники, молочная кухня и школа искусств. Сейчас готовят к открытию диагностический центр.
«Пехра» — это не только новые дома и социнфраструктура, но и живая атмосфера. В сентябре прошлого года в Балашиху приехал кот Кекс — обаятельный сфинкс. Хозяева говорят, что он сразу понял: здесь его дом. Сейчас малышу уже восемь месяцев.
Говорят, сфинксы — это кошки-липучки. Кекс обожает гостей, всегда выходит встречать их и с удовольствием даёт себя погладить. В машине ведёт себя как опытный путешественник — спокойно.
У Кекса есть любимая игра — приносить игрушечную мышку. Кидаешь — он ее ловит, тащит обратно и кладёт прямо в руку. В «Пехре» малышу тепло и уютно, как и всем хвостатым.
В Подмосковье девелоперы, в том числе ПИК, «Самолет», «Гранель» и ФСК, строят жилые кварталы вместе с социальной инфраструктурой в ходе комплексного развития территорий за счёт внебюджетных средств.
