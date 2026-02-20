В подмосковной Балашихе строят ЖК «Пехра» — здесь же поселили сфинкса Кекса

20 февраля 2026, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Балашиха продолжают строить ЖК «Пехра». Проект реализует ГК «Гранель». Сейчас на площадке рабочие ведут остекление в корпусе № 8, а в корпусе № 8.1 полностью завершили монолитные работы. Об этом сообщило Министерство жилищной политики Московской области.