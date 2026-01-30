В подмосковной деревне Михнево построили майонезный завод
Завод по производству майонеза и кетчупов построили в деревне Михнево городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Инвестиции в проект составили полтора миллиарда рублей.
«Ежемесячно на предприятии планируется выпускать до десяти тысяч тонн продукции — майонезов различной жирности и сортов (с лимонным соком, на перепелиных яйцах и пр.) и кетчупов на основе томатной пасты. Сырьё будет использоваться исключительно отечественное», — говорится в сообщении.Продукцию завода будут поставлять в крупные торговые сети, отели, рестораны и кафе.
На первом этапе на заводе откроют 55 вакансий, а в дальнейшем на производстве будет до 200 рабочих мест.