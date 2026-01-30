В Подольске построили предприятие по выпуску упаковки пищевых продуктов
Строительство производственного комплекса, в котором будут изготавливать упаковку для пищевых продуктов, завершилось в Подольске. Застройщиком выступает компания «Георг Полимер». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Объект получил заключение о соответствии проектной документации.
«Здание размещается на участке площадью три с половиной тысячи квадратных метров и разделено на три зоны: участок подготовки сырья, производственная площадка и бытовые помещения для работников», — говорится в сообщении.На предприятии будут выпускать высококачественную полиэтиленовую плёнку, которую используют для автоматической упаковки товаров народного потребления. На установленной здесь производственной линии модно производить в месяц до полтора тысяч тонн продукции.