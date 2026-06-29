«Человека-паука» поймали за работой в российском регионе

29 июня 2026, 08:36

В Красноярске задержали «Человека-паука», оставлявшего наркограффити

Фото: iStock/Phillip Horiba-Maguire

В Красноярске полицейские задержали «Человека-паука», который наносил на стены граффити с рекламой сайтов по продаже запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.