«Человека-паука» поймали за работой в российском регионе
В Красноярске полицейские задержали «Человека-паука», который наносил на стены граффити с рекламой сайтов по продаже запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.
Молодой человек выходил на «миссии» ночью в маске персонажа комиксов, чтобы скрыть личность, однако его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на фасадах домов. В отличие от персонажа фильма, местный «супергерой» помогал не полиции, а владельцам интернет-магазинов по продаже наркотиков.
Задержанным оказался безработный местный житель 2004 года рождения. При нем нашли баллончики с краской, а в телефоне — фотографии нанесенных надписей для отчета перед «работодателями». Сейчас юноша находится под стражей, проверяется его причастность к иным фактам нанесения незаконной рекламы.
В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ. Теперь «Человек-паук» может провести «вдали от воли» до 20 лет.
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