Семь человек расправились над российским студентом

29 июня 2026, 08:19

В Омске задержали семерых человек за убийство студента на пустыре

Фото: iStock/Dzurag

В Омске задержали семерых человек за убийство студента. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.









В Омске задержали семерых человек за убийство студента. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

21 июня в полицию с заявлением о пропаже обратилась семья Александра Т. Молодой человек ушел из дома в Советском округе и не вернулся. Через пять дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.

В попе зрения полиции попала компания из семерых человек в возрасте от 22 до 24 лет, входившая в круг общения студента. По версии следствия, юноши из корыстных побуждений заманили парня на пустырь, связали, нанесли несколько ножевых ранений, после чего попытались скрыть следы. Нападение они готовили заранее: купили скотч, пакеты и перчатки, придумали алиби.

Подозреваемых задержали и поместили в следственный изолятор. Собранные оперативниками данные передали в следственные органы.