В США родители до смерти раскормили своего семилетнего сына
В больнице США скончался семилетний Каспер О’Брайен — его вес достигал примерно 116 килограммов. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, пишет The Mirror.
По данным правоохранителей, семья вела изолированный образ жизни. Дети практически не получали медицинской помощи, а у Каспера и его пятилетней сестры не было постоянного педиатра. Кроме того, ребята не посещали школу, а условия, в которых жила семья, характеризовались как антисанитарные.
Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что в день смерти мальчика его родители вызвали ветеринара для своей собаки. Супругам предъявили целый ряд обвинений — в том числе в убийстве, жестоком обращении с детьми и пытках. Сейчас они находятся под стражей, освобождение под залог не предусмотрено.
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