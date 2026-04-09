В подмосковной деревне нашли нарколабораторию

09 апреля 2026, 08:59

Лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в частном доме в деревне Крючково округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, дом взяла в аренду и организовала там синтезирование запрещённых веществ 40-летняя жительница Ивановской области. Её задержали.





«При обыске в помещении нашли лабораторное оборудование, канистры с химической жидкостью, вакууматор, а также 20 свёртков и три пакета с порошком. Экспертиза показала, что порошок общим весом 18 килограммов является производным наркотического средства N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.