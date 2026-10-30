В подмосковной детской больнице открыли стационар кратковременного пребывания

30 октября 2026, 21:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства запустили новый формат медицинской помощи. Там открыли стационар кратковременного пребывания, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Его создали на базе травматологического отделения. Теперь дети с неосложнёнными травмами могут получить лечение, пройти обследования и вернуться домой, не задерживаясь в больнице на сутки.



Основная задача этого стационара – разгрузить классический стационар и ускорить помощь пациентам с типовыми травмами. Туда направляют детей с неосложнёнными переломами рук и ног, резаными ранами и другими повреждениями мягких тканей, которые не требуют длительного наблюдения или сложного хирургического вмешательства».



С момента прибытия пациента врачи проводят рентген, УЗИ, МРТ, лабораторные анализы, накладывают гипс, выполняют первичную хирургическую обработку ран. При отсутствии осложнений ребёнка выписывают домой. Весь цикл занимает от двух до четырёх часов.

«Открытие стационара кратковременного пребывания – важный шаг в оптимизации нашей работы. Родителям и самим детям тяжело находиться в больнице дольше необходимого. Наша цель – оказать качественную, экстренную и плановую помощь максимально быстро и комфортно. Ребёнок получает лечение, а семья возвращается к привычному ритму жизни уже в день обращения», – пояснил главврач МОЦОМД, главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев.