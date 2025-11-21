В подмосковном Рошале начали капремонт школы № 2

21 ноября 2025, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В поселке Черусти подмосковного Рошаля на улице Вокзальной, 25 начали капитальный ремонт средней школы № 2. Подрядчик уже вышел на объект и приступил к демонтажным работам. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.





Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».





«В школе 1957 года постройки обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок», — подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

