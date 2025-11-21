В подмосковном Рошале начали капремонт школы № 2
В поселке Черусти подмосковного Рошаля на улице Вокзальной, 25 начали капитальный ремонт средней школы № 2. Подрядчик уже вышел на объект и приступил к демонтажным работам. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.
Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
«В школе 1957 года постройки обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок», — подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.Команда также благоустроит территорию, установит новую мебель и оборудование.
Обновлённую школу откроют в сентябре 2026 года.