В подмосковной ГАИ посоветовали пожилым не садиться за руль при плохом самочувствии
Сотрудники Госавтоинспекции Королёва провели разъяснительную работу с водителями пожилого возраста. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной ГАИ.
Темой бесед стала недопустимость управления автомобилем при плохом самочувствии.
«Опыт на дороге – надёжный багаж, но здоровье в зрелом возрасте требует особого внимания. Резкие перепады погоды, жара и скачки артериального давления могут мгновенно снизить концентрацию внимании и даже привести к потере контроля над машиной. Прислушивайтесь к своему организму. Планируйте поездки заранее, избегая сильной жары или часов пик», – посоветовали в пресс-службе.
При малейшем недомогании, слабости ии головокружении там рекомендовали отложить ключи и воспользоваться общественным транспортом или такси. Пожилым водителям также напомнили, что обострение хронических болезней или приём некоторых сильнодействующих препаратов напрямую влияют на скорость реакции.