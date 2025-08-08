В подмосковной ГАИ предупредили об опасности езды на питбайках для подростков
Выезжать на питбайке на дорогу общего пользования строго запрещено, предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области. Там назвали эти мини-мотоциклы новой опасной игрушкой для подростков.
«Питбайк является спортинвентарём, он предназначен для передвижения по трекам, специальным закрытым трассам и спортивным площадкам. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. Между тем дети ездят на мини-мотоциклах по дворам и по улицам, нередко попадая в ДТП», – сказали в пресс-службеТам добавили, что у питбайка нет фар, поворотников и стоп-сигналов, зеркал заднего вида, что делает его несовместимым с участием в дорожном движении. На этот вид техники не оформляется паспорт транспортного средства. Его не ставят на учёт в Госавтоинспекции и не выдают государственные регистрационные знаки.
Если родители несовершеннолетних доверили им управление питбайком, и те допустили нарушения, взрослых могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
В ГАИ призвали родителей усилить контроль за досугом подростков и доступностью для них транспортных средств. Кроме того, нужно постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах дорожного движения.