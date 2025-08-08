Грудной ребенок погиб в жестком ДТП с грузовиком в Подмосковье
В Подмосковье по вине водителя грузовика в ДТП погибли трое членов семьи, включая грудного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла на 12-м километре трассы «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая». Там мужчина за рулем «Ситрака» при повороте налево не пропустил «ВАЗ» и врезался в него. Удар был настолько сильным, что отечественная машина лишилась крыши. Также на кадрах с места происшествия видны смятый кузов и разбитые стекла, разбросанные по дороге обломки.
В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили три человека: водитель легковушки и двое его пассажиров. По уточненным данным, погибшими являются дедушка с бабушкой и их трехмесячный внук. Мать малыша в тяжелом состоянии госпитализирована.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Читайте также: