Иномарка на скорости опрокинула скорую: есть пострадавшие
Пять человек пострадали в ДТП с перевернувшейся скорой и легковушкой в Череповце
В Череповце на перекрестке улицы Ленина и Советского проспекта произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Момент столкновения опубликовал телеграм-канал «112».
По предварительным данным, 19-летний парень за рулем «Ситроена» не пропустил спецтранспорт с включенной сиреной и врезался в него на большой скорости. Машина скорой помощи опрокинулась на бок, ее отбросило через весь перекресток. В результате пострадали три медработника, а также водитель и пассажир иномарки.
По счастливой случайности, среди пешеходов пострадавших нет. Другие детали произошедшего пока уточняются.
