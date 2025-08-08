Достижения.рф

Иномарка на скорости опрокинула скорую: есть пострадавшие

Пять человек пострадали в ДТП с перевернувшейся скорой и легковушкой в Череповце
Фото: iStock/Iulianna Est

В Череповце на перекрестке улицы Ленина и Советского проспекта произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Момент столкновения опубликовал телеграм-канал «112».



По предварительным данным, 19-летний парень за рулем «Ситроена» не пропустил спецтранспорт с включенной сиреной и врезался в него на большой скорости. Машина скорой помощи опрокинулась на бок, ее отбросило через весь перекресток. В результате пострадали три медработника, а также водитель и пассажир иномарки.

По счастливой случайности, среди пешеходов пострадавших нет. Другие детали произошедшего пока уточняются.


Лидия Пономарева

