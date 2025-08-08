Иномарка на скорости опрокинула скорую: есть пострадавшие

08 августа 2025, 18:14

Пять человек пострадали в ДТП с перевернувшейся скорой и легковушкой в Череповце

Фото: iStock/Iulianna Est

В Череповце на перекрестке улицы Ленина и Советского проспекта произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Момент столкновения опубликовал телеграм-канал «112».