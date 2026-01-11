В Можайске добровольцы очистили от снега Аллею Героев

11 января 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

После сильного снегопада в Можайском городском округе работы не останавливаются ни на минуту. Во дворах и на основных дорогах круглосуточно работают техника и коммунальщики, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





К ним присоединилась группа добровольцев. Они расчистили от снега такие знаковые места, как стела «Город воинской славы» и недавно обновлённая Аллея Героев.

«Вчера мы с соседями очищали свой двор, а сегодня решили, что важно прийти сюда. Это место памяти и гордости. После такой снежной осады оно должно быть доступным и ухоженным», – сказал волонтёр Андрей.