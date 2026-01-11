Водитель погиб, вылетев в кювет на заснеженной дороге в Приморье
В Приморье водитель потерял управление на заснеженной дороге, и его машина «вылетела» в кювет. В результате мужчина погиб, сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья».
Инцидент произошёл в 10 января около пяти вечера на трассе из Владивостока в Уссурийск. 58-летний водитель Toyota Prius плохо видел из-за обильного снегопада, хотя на улице еще было достаточно светло.
Когда иномарка перевернулась, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится проверка.
Отмечается, что метель серьёзно осложнила дорожную обстановку во всём крае. За прошедшие сутки зафиксировано 47 аварий, в которых погибли два человека и ещё восемь получили травмы.
«Приморье остаётся под влиянием южного циклона. В большинстве районов ожидается снег, местами сильный, на дорогах — гололедица и снежный накат», — говорится в материале.Госавтоинспекция призывает водителей к крайней осторожности.