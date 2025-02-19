В подмосковной ГАИ водителей и пешеходов предупредили о мощном снегопаде

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В столице и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности – Москву и область накрывает мощный снегопад. Снег будет идти всю ночь, предупредили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.