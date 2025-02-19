В подмосковной ГАИ водителей и пешеходов предупредили о мощном снегопаде

Фото: пресс-служба ГАИ МО
В столице и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности – Москву и область накрывает мощный снегопад. Снег будет идти всю ночь, предупредили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
Такая погода может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, повысить риск возникновения ДТП. В связи с этим подмосковная ГАИ призывает участников дорожного движения принимать во внимание сложившиеся погодные условия и быть предельно внимательными.
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«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Из-за непогоды сложно разглядеть пешехода, поэтому снижайте скорость в пешеходных зонах до минимума. Самим же пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы, а при переходе проезжей части снимать капюшоны, убирать зонты и не отвлекаться на телефоны», – сказали в пресс-службе.В случае неисправности транспортных средств и других происшествий нужно обращаться за помощью в Центр управления Госавтоинспекции по Московской области по телефону 8 (495) 688-81-71 или на Единый номер «112».
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Лора Луганская