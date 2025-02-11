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В подмосковной Госветслужбе рассказали, как проверяют качество баранины

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В январе этого года специалисты Госветслужбы Подмосковья провели более 2 тыс. исследования баранины, взяв свыше 1,5 тыс. проб. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Вся продукция, представленная на прилавках региональных магазинов и ярмарок, проходит проверку. В январе проведено 2 тыс. 172 исследования баранины, взята 1 тыс. 551 проба. Образцы исследовали физико-химическими и дозиметрическими методами, а также путём варки», – уточнили в ведомстве.
Ежемесячные проверки проходят в несколько этапов. Они включают ветеринарный осмотр животных перед убоем, проверку мяса на соответствие санитарным нормам перед упаковкой, контроль на уровне розничной и оптовой торговли в магазинах. Всё это снижает риск распространения заболеваний.



Как отметили в министерстве, баранина – вид мяса, содержащий большое количество полезных веществ и витаминов. В его состав входит цинк, положительно воздействующий на кожу, железо, способствующее поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, а также антиоксиданты.

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Около 100 тыс. школьников Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому
11 февраля 2025, 20:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Девятиклассники Московской области 12 февраля примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку, сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Это обязательное испытание является допуском к основному госэкзамену.
«Итоговое собеседование соберёт почти 100 тыс. школьников региона. Ребятам предстоит выполнить несложные задания. Экзамен продлится не более 15 минут. Он будет включать чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором. Это поможет оценить речевые навыки, способность учащихся анализировать и аргументированно излагать мысли», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, минимальный балл для получения зачёта – 10. Успешное прохождение собеседования даст школьникам право на допуск к ОГЭ и подтвердит уровень владения русским языком.

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В Подмосковье для приёма вторичных ресурсов уже доступно более 3,5 тыс. мест
11 февраля 2025, 20:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

На территории Московской области сейчас доступны свыше 3,5 тыс. мест для приёма вторичных ресурсов. Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
«В регионе работает цифровой сервис по установке пунктов приёма для вторичных ресурсов, доступный на региональном портале госуслуг. Предприниматели могут бесплатно устанавливать фандоматы для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также специальные баки для текстиля. Места доступны каждому жителю – они размещены в общественных местах. Сейчас для установки доступно 3 568 мест: 1 529 фандоматов для сбора пластика и алюминия и 2 039 баков для текстиля», – пояснил Мурашов.
В Минчистоты назвали порядок действий для представителей бизнеса. Нужно заполнить заявку на предоставление муниципальной услуги через интерактивную форму на РПГУ; подготовить документы с подтверждением полномочий представителя, если это необходимо; сделать фото предполагаемых ёмкостей для сбора вторичных ресурсов.

Услуга предоставляется бизнесу. Для её получения необходима регистрация на «Госуслугах» в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица. Срок предоставления услуги – семь рабочих дней с момента регистрации запроса. Подробнее узнать о ней можно на региональном портале государственных услуг.

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Узбекистан
11 февраля 2025, 19:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает подмосковных предпринимателей поучаствовать в многоотраслевой бизнес-миссии в Узбекистан. Поездка в Ташкент пройдёт 22-24 апреля, рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Для участия в бизнес-миссии приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства из Подмосковья, которые активно развивают экспортные каналы и планируют начать поставки в Узбекистан. Они представят продукцию потенциальным покупателям и наладят торговые связи через двусторонние и многосторонние встречи», – рассказали в ведомстве.
Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные оплатят сами участники.

Для участия в миссии нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 14 февраля включительно.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда Сергею Филиппову по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 14) или по электронной почте fsn@exportmo.ru.

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Подмосковье за год выпустило 8,5% российского объёма мороженных овощей и грибов
11 февраля 2025, 19:01

Фото: iStock / BravissimoS

Подмосковные производители в течение года выпустили более 10 тыс. тонн замороженных овощей и грибов. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В региональных торговых сетях и розничных магазинах представлен широкий выбор замороженной продукции – брокколи и цветная капуста, смеси с добавлением специй и круп – мексиканская со стручковой фасолью, кукурузой, морковью, зелёным горошком, сладким перцем и луком, гавайская с кукурузой, горошком, красным перцем, рисом, другие виды полуфабрикатов», – рассказали в министерстве.
Там отметили плюсы этого метода сохранения растительной продукции. Шоковая заморозка сохраняет все питательные вещества, форму, структуру и цвет. Такие овощи могут заменить свежие дары природы, купленные в межсезонье.

Среди основных подмосковных производств по этому направлению в министерстве назвали ООО ОП «Морозко», ООО «ПК «ЮЖ» и ООО «РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ».

По данным ведомства, объём производства грибов и всех замороженных овощей, за исключением картофеля, составил за прошлый год 10 тыс. тонн. За это время регион произвёл более 18% общего объёма этого вида продукции в Центральном федеральном округе и 8,4% от общероссийского объёма.

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#производство
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В ОЭЗ «Дубна» создали уникальный обезболивающий спрей
11 февраля 2025, 19:00

Фото: пресс-служба компании «Эверс»

Резидент особой экономической зоны «Дубна» создал обезболивающий спрей для первой помощи, действие которого основано на криотерапии. Медицинское изделие разработала компания «Эверс», входящая в ГК «Эверс груп Рус», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвестиций.
«Резидент ОЭЗ «Дубна» специализируется на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств. Он уже приступил к выпуску охлаждающих спреев на основе ментола с сильным обезболивающим эффектом. Компания произвела пилотную партию средств, а до конца II квартала этого года планирует выйти на проектную мощность», – рассказали в ведомстве.
Новое быстродействующее средство предназначено для облегчения боли при растяжениях, спортивных травмах, болях в мышцах и суставах.

Фото: пресс-служба компании «Эверс»

Охлаждающий спрей также можно использовать на тренировках и при больших физических нагрузках. Благодаря высокому содержанию ментола он мгновенно охлаждает и оказывает обезболивающее воздействие.

Помимо этого, новый охлаждающий спрей эффективен при боли артритной природы, болезненных ощущениях в спине, не отягощённых заболеваниями, после укусов неядовитых насекомых.

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