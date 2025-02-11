В подмосковной Госветслужбе рассказали, как проверяют качество баранины

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В январе этого года специалисты Госветслужбы Подмосковья провели более 2 тыс. исследования баранины, взяв свыше 1,5 тыс. проб. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Вся продукция, представленная на прилавках региональных магазинов и ярмарок, проходит проверку. В январе проведено 2 тыс. 172 исследования баранины, взята 1 тыс. 551 проба. Образцы исследовали физико-химическими и дозиметрическими методами, а также путём варки», – уточнили в ведомстве.Ежемесячные проверки проходят в несколько этапов. Они включают ветеринарный осмотр животных перед убоем, проверку мяса на соответствие санитарным нормам перед упаковкой, контроль на уровне розничной и оптовой торговли в магазинах. Всё это снижает риск распространения заболеваний.
Как отметили в министерстве, баранина – вид мяса, содержащий большое количество полезных веществ и витаминов. В его состав входит цинк, положительно воздействующий на кожу, железо, способствующее поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, а также антиоксиданты.
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Лора Луганская