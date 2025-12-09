В Пушкинском округе отремонтировали светофоры и остановки

09 декабря 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Мосавтодора выполнили комплекс работ на региональных дорогах Пушкинского округа. Специалисты спилили аварийные деревья, починили светофоры, восстановили дорожные знаки, ограждения и остановочные павильоны. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.