В Пушкинском округе отремонтировали светофоры и остановки
Дорожные службы Мосавтодора выполнили комплекс работ на региональных дорогах Пушкинского округа. Специалисты спилили аварийные деревья, починили светофоры, восстановили дорожные знаки, ограждения и остановочные павильоны. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
В Пушкино на Октябрьской улице рабочие спилили аварийное дерево. На Красноармейском и Акуловском шоссе они привели в порядок барьерные ограждения.
В Ивантеевке с автопавильонов на Советском проспекте и Заводской улице убрали незаконную рекламу. На Первомайской улице заменили разбитое стекло остановочного комплекса и отремонтировали светофор. Еще один светофор починили на Колхозной улице.
Для повышения безопасности движения дорожные службы восстановили отсутствующий знак в поселке Лесной. Поврежденные знаки заменили в Красноармейске на проспекте Испытателей и на улице Патриарха Пимена. Также специалисты привели в рабочее состояние светофор на улице Дзержинского в поселке Заветы Ильича.
Дорожные службы перешли на круглосуточный зимний режим работы. Помимо уборки снега и наледи, они продолжают устранять дефекты: ремонтируют дорожное покрытие, знаки, ограждения, освещение, «лежачих полицейских» и светофоры.
