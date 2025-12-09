В подмосковной Ивантеевке отметили Международный день инвалидов

09 декабря 2025, 10:22

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В Ивантеевке провели серию мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов. Праздничную программу открыл спортивный фестиваль во Дворце спорта «Олимп». В этот день здесь собрали жителей разных возрастов, чтобы вместе отметить важную дату и провести время активно и с пользой. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Для участников подготовили насыщенную программу. Творческим подарком для гостей стали яркие танцевальные номера в исполнении участников Ивантеевского отделения общества инвалидов. Затем стартовали спортивные состязания. В них приняли участие люди старшего возраста и жители с ограничениями по здоровью. Участники соревновались в стрельбе из лука и дартсе, а еще проверяли ловкость и стратегию в настольных играх — джакколо, корнхоле и шаффлборде.



По итогам соревнований победители и призёры получили кубки и медали. Но главным результатом для всех участников стали положительные эмоции, заряд бодрости и поддержка единомышленников.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Кроме того, в Пушкинском округе провели ежегодную встречу общественных организаций, которые работают с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.



На форуме обсудили ключевые вопросы, волнующие родителей: